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dan terör propagandasına hapis cezası

'de hesabından terör örgütü / propagandası yapan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 14:47
Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

2. görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.T. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, okuma yazma bilmediğini ve hesabını bir asker arkadaşının açtığını söyledi. Bu hesabı başlarda bir heves ile kullandığını belirten S.T, "Daha sonra sosyal medya hesabıma giremedim, yapılan paylaşımlar bana ait değil." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden / silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğunu, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası
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