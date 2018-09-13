Tunceli'de PKK'nın kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik, operasyonda teröristlerin kullandığı ve içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme bulunan 2 adet sığınağın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.