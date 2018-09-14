Çocukların beslenmesi yetersiz

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de hayat savaş tehlikesine rağmen devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın açtığı 2. Abdülhamit İlköğretim Okulu, Cine İmam Hatip
Okulu, Beraimul İman Anaokulu, Recep Tayyip Erdoğan Yetimler Okulu'nda yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Bölgedeki hastaneler ilaç ve ekipman sıkıntısına rağmen çalışıyor. Kafar Hamra Sağlık Ocağı Müdürü Şirin Muhammed, günde 150 hastaya baktıklarını ifade ederek "En büyük sorun yetersiz beslenen çocuklar, bütün küçük çocuklarda kilo sorunu var. Vitamin ve aşı eksiklerimiz var. Ambulansımız bile yok" dedi.