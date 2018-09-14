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Çocukların beslenmesi yetersiz

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Çocukların beslenmesi yetersiz
Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de hayat savaş tehlikesine rağmen devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın açtığı 2. Abdülhamit İlköğretim Okulu, Cine Okulu, Beraimul İman Anaokulu, Recep Tayyip Erdoğan Yetimler Okulu'nda yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Bölgedeki hastaneler ilaç ve ekipman sıkıntısına rağmen çalışıyor. Kafar Hamra Sağlık Ocağı Müdürü Şirin Muhammed, günde 150 hastaya baktıklarını ifade ederek "En büyük sorun yetersiz beslenen çocuklar, bütün küçük çocuklarda kilo sorunu var. Vitamin ve aşı eksiklerimiz var. Ambulansımız bile yok" dedi.
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Çocukların beslenmesi yetersiz
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