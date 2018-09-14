Diyarbakır kırsalında operasyon sona erdi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyon nedeniyle, 12 Eylül'de saat 16.00'dan itibaren söz konusu ilçelere bağlı 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağının ilan edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, yasağın 13 Eylül'de saat 24.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU