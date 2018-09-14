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kırsalında sona erdi

’ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bölgede operasyonun tamamlanmasıyla kaldırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 09:41
Diyarbakır kırsalında operasyon sona erdi

Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlendiği anımsatıldı. Operasyon nedeniyle, 12 Eylül'de saat 16.00'dan itibaren söz konusu ilçelere bağlı 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağının ilan edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, yasağın 13 Eylül'de saat 24.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

Diyarbakır'daki terör operasyonu

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Diyarbakır kırsalında operasyon sona erdi
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