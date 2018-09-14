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'te 'nün mahrem yapılanmasına operasyon

'te /'nin 'deki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 23:38
Gaziantep'te FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına operasyon

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanması içerisinde "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefondan arandıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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Gaziantep'te FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına operasyon
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