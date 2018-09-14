İyi Parti’deki FETÖ’cü Kerim Çoraklık’a dava

İYİ Parti
sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) üyeliği ve örgütün propagandasını yapmak" suçundan 9 ile 22,5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaklaşık iki ay önce tutuklanan Kerim Çoraklık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Çoraklık'ın, 15 Temmuz kalkışmasının başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildiği ve örgüte yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladığı, demokrasi mitingleri için sürekli meydanlardaymış gibi paylaşımlarına hız verdiği anlatıldı. Gözaltına alınacağını anlayınca da ileride lehine kullanmak için FETÖ lideri Fetullah Gülen'den "Fettoş" diye bahsettiği belirtildi.