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'da / operasyonu! 1 kişi yakalandı

'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Gürcistan yapılanmasının sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 14:33
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, /'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Gürcistan yapılanmasında üst düzeyde görev aldığı iddia edilen Y.A'nın Salihli ilçesinde olduğunu belirledi.

Y.A, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla kaldığı hücre evinde yakalandı.

Hücre evinde ele geçirilen dijital materyaller, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi yakalandı
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