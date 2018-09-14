Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Gürcistan yapılanmasında üst düzeyde görev aldığı iddia edilen Y.A'nın Salihli ilçesinde olduğunu belirledi.
Y.A, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla kaldığı hücre evinde yakalandı.
Hücre evinde ele geçirilen dijital materyaller, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.