SİHA’lar gördü sonra vurdu

Bıngöl'de 4 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA
) tarafından hedef alındığı bilgisini paylaştı. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi. Tunceli'de de PKK'ya ait 2 sığınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada da örgütün Irak kuzeyi Kandil bölgesindeki silah depolarıyla, silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildi. Öte yandan Diyarbakır
Lice'ye bağlı Yalaza Köyünde PKK terör örgütüne ait 817 kilo esrar 45 bin 876 kök hint keneviri, 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Hint kenevirleri savcılığın talimatıyla olay yerinde yakılarak imha edildi.