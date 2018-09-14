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Son dakika: 'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:11
Son dakika: FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, /'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan çeşitli birliklerde görevli muvazzaf askerlere yönelik Kahramanmaraş, , , Mardin, , ve 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Kilis'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı.

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Son dakika: FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon
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