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Son dakika: Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 terörist yakalandı

'de, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 'lı terörist yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı

Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:12
Son dakika: Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 terörist yakalandı

'de düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2'si kadın 3 terör örgütü mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki sınırda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si kadın 3 PKK'lı terörist yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Terör örgütü mensuplarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin bomba eğitimi aldığı ve şehir merkezlerinde saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.

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Son dakika: Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 terörist yakalandı
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