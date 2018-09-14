Son dakika: Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 terörist yakalandı

Mardin'de düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2'si kadın 3 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki sınırda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si kadın 3 PKK'lı terörist yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Terör örgütü mensuplarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin bomba eğitimi aldığı ve şehir merkezlerinde saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.