Türkiye’den 33 ülkeye yeni büyükelçi

Dışişleri
Bakanlığı büyükelçiler kararnamesini yayımladı. Toplamda 33 başkente büyükelçi atandı. Kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'nden önce Dışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın Türkiye
'nin yeni Londra Büyükelçisi olurken, Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ise Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Faruk Kaymakçı'nın Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanması üzerine boşalan Türkiye'nin Brüksel
'deki AB
Daimi Temsilciliği'ne Müsteşar Yardımcısı olan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay atandı. Moskova
'ya Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Atina'ya da Büyükelçi Burak Özügergin atandı. NATO
Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atanırken, Kaan Esener de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği görevine getirildi.