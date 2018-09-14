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’den 33 ülkeye yeni büyükelçi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Türkiye’den 33 ülkeye yeni büyükelçi
Dışişleri Bakanlığı büyükelçiler kararnamesini yayımladı. Toplamda 33 başkente büyükelçi atandı. Kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'nden önce Dışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın 'nin yeni Londra Büyükelçisi olurken, Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ise Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Faruk Kaymakçı'nın Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanması üzerine boşalan Türkiye'nin 'deki Daimi Temsilciliği'ne Müsteşar Yardımcısı olan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay atandı. 'ya Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Atina'ya da Büyükelçi Burak Özügergin atandı. Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atanırken, Kaan Esener de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği görevine getirildi.
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Türkiye’den 33 ülkeye yeni büyükelçi
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