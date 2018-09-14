Ülkeye kast edenler yargıya hesap verecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün hükümlü ve tutukluların ürettiği el emeği ürünlerin sergilendiği Ankara Adliyesi yanındaki İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Gül
buradaki konuşmasında gündeme ilişkin mesajlar verdi. TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK
Türk güvenlik güçlerince Suriye
'de yakalanarak Türkiye
'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faili terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasına değinen Bakan Gül, terörle mücadele ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, FETÖ, PKK
, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir. İster Pensilvanya'da ister Suriye'de, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bu ülkeye, millete, devlete kasteden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır. Bu güçtedir, bu güçte olmaya devam edecektir. Namlusunu bu aziz millete, devlete çevirenler, tarih boyunca asla başarılı olamamışlardır, kıyamete kadar da başarılı olamayacaklardır. Çünkü Türk milleti, hiçbir zaman bir esaret altına girmemiştir. Hiçbir zaman hiçbir milleti esaret altına da almamıştır. Ezelden beridir hür yaşamıştır, kıyamete kadar da hür yaşayacaktır." 35 İŞ YURDU ATÖLYESI
Bakan Gül, konuşmasında İşyurtları Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi. Gül, "Faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklular mesleki eğitimin yanı sıra sigorta, ücret ve aynı zamanda kardan da pay almaktadırlar. 2017'den 2018'in ilk 6 ayına kadar 35 iş yurdu atölyesi tamamlanmış ve faaliyete girmiştir" diye konuştu. MİLLİ EKONOMİYE BÜYÜK KATKI
TUTUKLU ve hükümlülerin yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Gül, "Özellikle TİGEM'in Ceylanpınar gibi binlerce dönüm boş atıl duran alanlarını açık cezaevindeki hükümlü ve tutuklularımızın yapacağı hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile milli ekonomiye çok büyük katkı sunmak istiyoruz" dedi.