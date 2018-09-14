YPG'li terörist kardeşler tarlada çalışırken yakalandı

BAKIN O TERÖRİST KİM ÇIKTI!

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'da meydana geldi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bir bilgi üzerine tüm emniyet birimlerine Suriye'den Türkiye'ye göçmen gibi gelen PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler olduğunu, bunların yakalanması için çalışmalar başlatılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 2014 yılında Ceyhan'a gelip Bota Mahallesi'ne yerleşen Muhammed ile Mahmud Osman kardeşlerin 2016 yılında Suriye'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığını saptadı