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'li terörist kardeşler tarlada çalışırken yakalandı

Suriye'de süren iç savaştan kaçtıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen ancak daha sonra Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu 'ye katılıp, Türk askerine karşı savaşan iki kardeş, Amasya'da tarım işçiliği yaparken yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:00
YPG'li terörist kardeşler tarlada çalışırken yakalandı

BAKIN O TERÖRİST KİM ÇIKTI!

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'da meydana geldi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bir bilgi üzerine tüm emniyet birimlerine Suriye'den Türkiye'ye göçmen gibi gelen PKK'nın Suriye kolu 'li teröristler olduğunu, bunların yakalanması için çalışmalar başlatılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 2014 yılında Ceyhan'a gelip Bota Mahallesi'ne yerleşen Muhammed ile Mahmud Osman kardeşlerin 2016 yılında Suriye'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığını saptadı

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YPG'li terörist kardeşler tarlada çalışırken yakalandı
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