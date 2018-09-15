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1 milyonluk vurgunu polis önledi

Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonda dolandırdıkları bir vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira alan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandıran A.Ç. ve M.K,'nin ikametinde yapılan aramada 257 , 5 , 2 tam altın, 3 gremse altın ile 83 bin 900 lira, 4 bin 170 ve 111 bin 275 dolar ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 19:42

Dolandırılan Emre S, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından geçen perşembe arandığını ve kimlik bilgilerinin gözaltına alınan üyelerinin üzerinde ele geçirildiğinin söylendiğini belirtti.

"Sizin FETÖ üyeleriyle ilişkiniz olmadığını biliyoruz ama sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki tüm paranın miktarını tespit etmemiz lazım." diyerek kendisini korkuttuklarını dile getiren Emre S, "Bugüne kadar telefon larının hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular ve paraları evimin kapısından adamlara teslim ettim." diye konuştu.

Emre S, polis veya savcının telefonda para istemeyeceğini bilmesine rağmen dolandırıcılara para verdiğini vurgulayarak, "Telefonda konuşurken sanki aklım durdu. Ne yapacağımı bilemedim. Akşam saatlerinde eşim eve geldiğinde durumu fark etti. Ben hala olayın etkisindeydim. Daha sonra karakola giderek polise başvurdum." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların yakalanması ve parasının bulunmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Emre S, polislerin özverili çalışmaları sayesinde eşiyle 30 senelik birikimlerinin hepsini kaybetmekten son anda kurtulduklarını kaydetti.

Emre S, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Vatandaşların ilk andan itibaren kesinlikle polis, hakim veya savcının telefonla para istemeyeceğini bilmeleri lazım. Telefonda para lafı geçtiği anda, dolandırıcıların kendilerini korkutmalarına izin vermeden telefonu hemen kapatmaları lazım." dedi.

Dolandırıcıların emniyetteki sorgularında da, 'nın Etimesgut ilçesindeki A.I.Ö'nün bin 400 ile 208 bin lirasını, Çankaya ilçesindeki S.C'nin 11 bilezik, 11 , 2 tam altın, 2 cumhuriyet altını, 2 çift küpesini, aynı ilçede oturan E.S'nin 60 bin lira, 266 çeyrek altın, 16 , 2 tam altın, 3 gremse altın, 113 bin 675 dolar ve 5 bin 70 avro dolandıran şüpheliler olduğu tespit edildi.

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1 milyonluk vurgunu polis önledi
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