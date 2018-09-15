150 bin TL’lik ‘elini’ bağışlayacak

Çocuk yaşta kollarını kaybeden Yusuf Akgün
, ailesi tarafından yetiştirme yurduna verildi. Resimle hayata tutunan Yusuf Akgün, Atatürk'ten Erdoğan'a kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan 12 Cumhurbaşkanını ağzında tuttuğu kalemiyle tuvale aktardı. Engelli ressam, Sabancı Vakfı'nın açtığı bir yarışma sonrası ödül olarak 150 bin TL değerindeki 4 motorlu biyonik sağ el protezi kazandı. Akgün ödülünü, can çekişen kuşu kurtarmak için ellerini kaybeden Ağrılı çoban Ramazan Taşdemir'e, onun ihtiyacı giderilmiş ise satıp Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. Akgün, "Ben bu devletin yurtlarında büyüdüm. Vatanıma, milletime borcum var. Ben protez olmadan da hayatımı sürdürebiliyorum ama benden daha fazla ihtiyacı olanlar varsa evde durmasına gerek yok" dedi.
Merhamet hissisini Başkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan sayesinde ilk kez duyduğunu anlatan Akgün, o anısını şöyle anlattı: 2005'te yılın altın sporcuları arasındaydım. O yıl 19 Mayıs'ta şanlı bayrağımızı Haymana'dan devraldım. 7 saat ağzımda tuttuğum bayrağı Anıtkabir'e kadar getirdim. Sayın Erdoğan içinde benim de bulunduğum 20 sporcuyu makamına davet etti. Dikkatten kaçmış olacak ki bizlere 'kol saati' hediye edildi. Bu durum Tenzile annemizin kulağına gitmiş. Hemen beni çağırttı. Bana kendi eliyle çay içirmeye bile çalıştı. Hiç anne şefkati görmediğim için bir annenin merhameti, sevgisi nasıldır, bunu orada hissettim. Orada bana bir cep saati ve yelek hediye etti. Saatim bir süre sonra çalındı. Bana kalan da Tenzile annemin merhameti oldu. İşte Cumhurbaşkanımız öyle bir annenin evladı..."