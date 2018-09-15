ABD’liler FETÖ kampından tedirgin

ABD
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ
) Pensilvanya'daki kampı hakkında çevre sakinleri endişelerini paylaşmaya devam ediyor. The Press adlı gazetede "Toplum Farkındalığı Devam Ediyor" başlığıyla yayımlanan makalede FETÖ kampının bulunduğu Saylorsburg çevresinde yaşayan yerel halkın endişeleri yer aldı. FETÖ'nün kampının "yetkili olmayanların giremeyeceği bir bölge" gibi olmasının tedirginlik yarattığına değinilen makalede, "Bu bölgenin kontrolünü ellerine almalarından endişeliyiz, son zamanlarda çevrede birçok ev alıyorlar" denildi.