Batman’da garip olay, Cevzet Soysal’ın oğlu intihar etti

Fethullahçı Terör Örgütü'ne mensup polislerin 1998'de kaçırarak öldürdüğü belirlenen Cevzet Sosyal'ın oğlu bu akşam Batman'da kendisine ait araçta vurulmuş şekilde bulundu.

Kuyubaşı TOKİ Köprü Üstü'ndeki bir araç içerisinde 21:45 sıralarında vurulmuş şekilde bulunan Soysal'ın intihar ettiği iddia edildi. Mücahit Soysal'ın ailevi sorunları bulunduğu ileri sürüldü.

35 yaşındaki Soysal'ın sol göğüs altından ateşli silahla yaralama sonucu vefat ettiği iddia edilirken olay yerinde 9 mm çapında silah ve araç içerisinde bir adet boş kovan bulundu.

Soysal'ın bugün akşam saatlerinde ablasına telefonla "Gelin benim cenazemi Kuyubaşı TOKİ Kavşağı'ndan alın" mesajını çektiği, ablasının durumu akrabalarına bildirdiği, Akrabalarının ikna etmeye çalıştığı sırada silahını ateşlediği kaydedildi.

Olaya tanık olanlar araçla Soysal'ı özel bir hastaneye yetiştirdiler. Edinilen bilgiye göre burada kalbi duran Soysal vefat etti.

Silah ve boş kovan Mücahid Soysal'ın kullanmış olduğu araçta bulundu ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı.Soysal'ın bugün sosyal medya hesabından da veda içerikli mesajlar paylaştığı belirlendi.