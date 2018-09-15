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Darbeci zihniyet hortladı! CHP’li ’ten skandal açıklamalar

“Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var” diyen CHP’li ’e sert tepki. Savcının kim olduğunu açıklamayan Dursun Çiçek’e siyasilerden ve hukukçulardan tepki geldi.

Giriş Tarihi: 15.9.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 17:30
Darbeci zihniyet hortladı! CHP’li Dursun Çiçek’ten skandal açıklamalar

CHP'li eski asker ; KRT TV'te gazeteci Çağlar Cilara'nın konuğu olarak katıldığı programda skandal bir açıklamaya imza attı. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı hakkında konuşan Çiçek, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var" şeklinde bir açıklama yaptı.

CHP'li Dursun Çiçek'ten skandal sözler

'HDP'LiLER, CHP'DEN ADAY GÖSTERİLSİN' DEMİŞTİ

KRT TV'de skandal açıklamalara imza atan Dursun Çiçek'in yanlışları bununla da bitmiyor. Çiçek geçtiğimiz günlerde yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak, 'kriterlere uygun HDP'liler, CHP'den aday gösterilsin' şeklinde bir açıklamaya imza atmış ve parti içindeki kıdemli CHP'lilerden yoğun şekilde tepki görmüştü.

HUKUKÇULARDAN TEPKİ YAĞIYOR

CHP'li Dursun Çiçek katıldığı bir televizyon programında skandal sözler söyledi. CHP'li Çiçek ismini vermediği başsavcıların kendisine "Hükümeti indirin yargılayalım" dediğini iddia etti. Avukat Cüneyt Toraman, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak CHP'li Dursun Çiçek'in skandal açıklamasını değerlendirdi.

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Darbeci zihniyet hortladı! CHP’li Dursun Çiçek’ten skandal açıklamalar
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