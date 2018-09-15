FETÖ’nün köye gömdüğü altınlar aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında ABD Büyükelçiliğine saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Çelikten, Osman Gündaş ve FETÖ
'cü iş adamı Ersin Bayram tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında itiraflarda bulunan Bayram, eski iş ortağı Hüseyin Mandıracı'nın kayınpederi Hasan Yılmaz'ın 15 Temmuz'dan sonra birkaç arabayla köylerine gidip altın gömdüklerini anlatmıştı. Savunmasının ardından tutuklanan Bayram'ın ikinci kez ifadesi alınarak soruşturma derinleştirildi. ÜÇ ARABAYLA ALTIN
Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Bayram tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ifade verdi. İkinci sorguda Bayram'a söz konusu altınların ne şekilde hangi köye gömüldüğü soruldu.
Bayram buna ilişkin savunmasında, "Ben Hüseyin Mandıracı ile daha önce ortaklık yapmıştım. Tam tarihini hatırlamamakla bilrikte 2014 ile 2015 yıllarında bir yemek ortamında Hüseyin Mandıracı yanında tanımadığım bir kişiye kayınpederi Hasan Yılmaz'ın 3 araba beraber hareket ederek köyüne gittiklerini, öndeki arabanın öncü olarak polis kontrolü var mı yok mu diye kontrol ettiğini, diğer arabaların da arkasından geldiğini ve daha önce nakit paradan çevirdikleri altınları köye götürerek gömdüklerini söylerken duydum" dedi. POLİS ARAŞTIRIYOR
Savcılık, Bayram'ın ifadesi üzerine söz konusu altınların hangi köye gömüldüğünün ve akıbetlerinin ortaya çıkarılmasını istedi. Savcılığın talebi üzerine emniyetin alarma geçtiği ve soruşturmayı derinleştirdi.