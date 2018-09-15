Komutanlar sınırda İdlib’i konuştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Gaziantep
, Kilis
ve Hatay
'daki "Fırat Kalkanı
"' ile "Zeytin Dalı
" harekâtlarında görevli birliklerde denetlemelerde bulundu.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan birliklerin komutanlarından brifing alan Güler, direktiflerini verdi. Güler'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) ülkenin hak ve menfaatlerinin korunup, kollanması amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü söylediği belirtildi.
Güler, ayrıca gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar dolayısıyla da personeli kutladı. Başta "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olduğunu belirttiği şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güler, gazilere şifa, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır dileğinde bulundu.