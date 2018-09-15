Mehmetçik PKK’ya nefes aldırmıyor

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
), bölücü terör örgütü PKK
'ya karşı 7-13 Eylül arasında düzenlenen operasyonlarda, yurt içinde 19, yurt dışında 35 olmak üzere biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkâri'de önceki gün İHA'larla tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde de tespit edilen hedefler ateş altına alındı. TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü.