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Mehmetçik ’ya nefes aldırmıyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (), bölücü terör örgütü 'ya karşı 7-13 Eylül arasında düzenlenen operasyonlarda, yurt içinde 19, yurt dışında 35 olmak üzere biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkâri'de önceki gün İHA'larla tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde de tespit edilen hedefler ateş altına alındı. TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü.
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Mehmetçik PKK’ya nefes aldırmıyor
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