MİT’ten nefes kesen operasyon

MİT
başarılı yurtdışı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda piyade üsteğmen Oğun Kaan Usta ile piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karışan 9 YPG
/PKK
'lı terörist, MİT tarafından Suriye
'de yakalanarak Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül'de Afrin'in Raco beldesinde yakalanan Suriye uyruklu M.C.'nin, YPG/ PKK üyesi olduğu tespit edildi. Terörist 2014'ten itibaren Afrin'de terör örgütünün sözde "asayiş yapılanması" içinde görev aldığını, istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etti. Bu aşamadan sonra yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Erdal Ata, basın toplantısında şunları kaydetti:
"Şahıs, Zeytin Dalı Harekâtı'nın dördüncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesindeki operasyonda görevli üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile uzman çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi, akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan teröristlerin isimlerini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda diğer 5 teröristle birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 YPG/PKK terör örgütü mensubu Raco beldesinde yakalanmıştır."
Ata, 9 teröristin İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Hatay'a getirildiğini söyledi. MİT'in son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ilgili soru üzerine de Ata, "MİT'in iki gün önce yaptığını biliyorsunuz. Reyhanlı'daki patlamada doğrudan doğruya görev alan bir terörist yakalandı ve ülkemize getirildi. Bunun yanında Afrin bölgesinde de gerek MİT, gerekse jandarma istihbaratımız ve emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Belki bunların hepsi basınla, kamuoyuyla paylaşılmıyor ama orada gerçekten emniyet ve asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar. Birçok olayı meydana gelmeden arkadaşlarımızın fedakarca çalışması sonrasında önlemiş oluyoruz" diye konuştu. Ata, hem MİT'te görev yapan hem de jandarma ve emniyette fedakarca çalışan ekipleri kutladığını dile getirdi.