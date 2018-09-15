Söyle hain nasıl kıydın oğluma?

Sincan Cezaevi
'nde Akıncı davası kapsamında başlayan ve yaklaşık iki hafta daha sürmesi beklenen şehit yakınlarının beyanları mahkeme başkanı dâhil dinleyenlerin canını acıtıyor. 15 Temmuz
şehidi Özel Harekât polisi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç
, oğlunun düğününe 15 gün kala şehit edildiğini belirterek başladığı konuşmasında yürekleri yaktı. Nejla Koç, Özel Harekât dairesini bombalayan eski pilotlar Uğur Uzunoğlu, Mustafa Azimetli, Ertan Koral, Hüseyin Türk ve Ahmet Tosun'a böyle seslendi: "Ey hainler göklerden ses var, oğlumun nikâhı cennette kıyıldı siz düşünün halinizi. O kahraman, siz kıyamete kadar hainsiniz. Söyle hain, damat kuzuma nasıl kıydın? O gece oğlumu vurduktan sonra 'ellerinize sağlık' diye tebrik etmişsiniz. Evet ellerinize sağlık çünkü sizin gibi hainlere karşı vatan aşkımızı dirilttiniz. Kahraman millet sizin gibi omurgasızları tespit etti. Bizde vatan candan önce gelir bu da size şehit anası sözü..." HESAP SORACAĞIZ
MAHKEME salonunu gözyaşlarına boğan o sözlerin ardından SABAH'a konuşan şehit annesi Nejla Koç, Sincan'da her gün evlat acısının tazelendiğini ama 15 Temmuz'un haklı davasını anlatmak için orada olmak zorunda olduğunu söyledi. Koç, "Oğlumun katilleri ile her gün göz göze geliyorum, bir anne olarak canım yanıyor. Ama karalar bağlayıp evde yas da tutamam. Oğlum için, bayrak için orada dik durup, hesap sormam gerek. Bu davalar memleket meselesi" dedi. AKINCI SANIKLARI FETO'YA SAHİP ÇIKTI
AKINCI Üssü davasında dün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne F16'dan atılan bomba nedeniyle yaralanan polis memuru Osman Büte söz aldı. Büte, "Pensilvanya'daki vatan haini Fetullah Gülen
başta olmak üzere bütün darbe sanıklarından şikâyetçiyim" dedi. Sanıklardan bazıları, "hakaret ediliyor" gerekçesiyle bu ifadelere itiraz etti. Mahkeme Başkanı Giray, müştekiye tepki gösteren sanığa, "Hayırdır üzerine mi alındın, neden rahat durmuyorsun?" dedi. Giray, sanığı salondan çıkardı.