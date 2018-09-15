Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > “Türkiye’nin tek sorunu Çakıcı olmamalı”

’nin tek sorunu Çakıcı olmamalı”

Giriş Tarihi: 15.9.2018
“Türkiye’nin tek sorunu Çakıcı olmamalı”
Genel Başkanı , gazetecilerin tutuklu 'ya sağlık raporu veren hekimlerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Alaaddin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi. Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte 'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaaddin Çakıcı olmasa gerektir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Türkiye’nin tek sorunu Çakıcı olmamalı”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN