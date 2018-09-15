“Türkiye’nin tek sorunu Çakıcı olmamalı”

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, gazetecilerin tutuklu Alaaddin Çakıcı
'ya sağlık raporu veren hekimlerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Alaaddin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı
tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi. Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye
'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaaddin Çakıcı olmasa gerektir" dedi.