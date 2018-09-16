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, Washington Temsilcisinin oturum iznini iptal etti

Kurtuluş Örgütü () Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, yönetiminin, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal ettiğini ve FKÖ'nün banka hesaplarını kapattığını belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 23:09
ABD, FKÖ Washington Temsilcisinin oturum iznini iptal etti

Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka hesaplarının kapatılması kararının 'nün Washington ofisini kapatma kararıyla aynı gün alındığını söyledi. 'nin bu adımını kınayan Mecdelani, söz konusu kararın insancıl ve diplomatik örfe uygun olmadığını, barbarca olduğunu ifade etti.

"DİPLOMATİK ANLAŞMAZLIKLAR OLSA BİLE..."

Mecdelani, "ABD FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ve ailesinin oturum iznini iptal etti, ayrıca örgütün banka hesaplarını kapattı. Ortada diplomatik anlaşmazlıklar olsa bile küçük çocukların (Zomlot'un çocukları) ne suçu var? Orada okula gidiyorlar ama oturum izinleri iptal ediliyor." dedi.

Filistin'den sert tepki: Bu bir savaş ilanıdır

"ZOMLOT 4 AYDIR FİLİSTİN'DE"

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl da Zomlot'un yönetiminin talebi nedeniyle 4 aydır Ramallah'ta bulunduğunu bildirdi.

ABD'nin bu kararını kınayan Ebu Yusuf, bu adımın Yüzyılın Anlaşması planını reddeden Filistin yönetimine karşı açılan kapsamlı savaşın bir parçası olduğunu dile getirdi. Ebu Yusuf, tüm bunların Filistin halkının ve yönetiminin iradesini kıramayacağını vurguladı.

Daha önce elçiliğini 'den 'e taşıma kararı alan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran ABD yönetimi son olarak, 1994'te Washington'da açılan FKÖ ofisinin kapatılacağını açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu belirten uzmanlar, ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" ifade ediyor.

"ABD, YÜZYILIN ANLAŞMASI'NIN YÜZDE 70'İNİ UYGULADI"

TRUMP, İSRAİL'İN İSTEKLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYOR

ABD Başkanı , Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra -Filistin sorununa "kendi yöntemiyle" çözüm bulma arayışına girdi.

Sorunun çözümü için önce Yahudilerden oluşan yakın bir ekip kuran Trump, tarihte hiç olmadığı kadar İsrail lehine kararlar alarak Filistin sahasında büyük krizlere yol açtı.

Trump, başta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak olmak üzere, iki devletli çözümü rafa kaldırmak, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmek ve FKÖ'nün Washington temsilciliğini kapatmak gibi bir dizi adımla adeta İsrail'in talep listesini uyguluyor.

Politikalarıyla "Arap Baharı" sonrası Ortadoğu'da şekillenen yeni ittifakların ve denklemlerin taraflarından , BAE ve Mısır'a ABD-İsrail ekseninde saf aldıran Trump, ilk yurt dışı gezisini de önce Suudi Arabistan, hemen ardından da İsrail'e düzenleyerek bu adı konulmayan fiili ittifakı ortaya koymuş oldu.

Trump, İsrail'e olan bağlılığını, "Yahudi devletinin" küresel ve bölgesel çaptaki manevralarına ilişkin taleplerini bir bir yerine getirerek ispatlama çabasına girdi.

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ABD, FKÖ Washington Temsilcisinin oturum iznini iptal etti
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