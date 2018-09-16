CHP’li belediye başkanı FETÖ imamına çalışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı olan danışmanı Erkan Karaarslan
'ın danışmanlık şirketi Muhkem Danışmanlık'a hiçbir iş yapmadığı halde 163 bin lira artı KDV ödeme yaptığı ortaya çıkan CHP
'li Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun FETÖ
ile yeni bir bağlantısı daha ortaya çıktı. Aydın Cumhuriyet Savcısı Murat Oran tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce 'Mali Danışmanlık' işinin Glokal Danışmanlık isimli bir firmaya verildiği, bu firmanın sahibinin ise Osman Çolak
olduğu belirtildi. Osman Çolak'ın ise FETÖ Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'ın teyzesinin oğlu olduğu kaydedidi. İddianamede, Çolak'ın asıl mesleğinin ise mobilya dekorasyon öğretmenliği olduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu firmanın 2015 yılında kurulduğu, kurulduktan bir ay sonra hiçbir iş tecrübesi olmadığı halde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mali danışmanlık işini aldığı belirtildi. "YÜZDE 60'INI VERDİM"
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Osman Çolak, önemli itiraflarda bulundu. Çolak, sözleşme bedelinin yüzde 60'ını Erkan Karaarslan'a verdiğini ileri sürdü. İddianamede, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce alınan danışmanlık ihalelerinde, yaklaşık maliyet teklifleri alınan ve ihaleye davet edilen firmaların hepsinin Erkan Karaarslan ile irtibatlı olduğu, bu firmaların ya doğrudan kendisine ait olduğu ya da çalışanı veya akrabaları üzerine kurulduğunun tespit edildiği belirtildi. TAHLİYEDEN SONRA FİRAR ETTİ
Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından geçtiğimiz günlerde CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında bir dava daha açılmış, iddianamede FETÖ firarisi Erkan Karaarslan'ın yanı sıra 16 şüpheli yer almıştı. İddianamede, Erkan Karaarslan'ın 32 ihalede yolsuzluk yaptığı kaydedilmişti. Erkan Karaarslan, FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı, Mersin
7. Ağır Ceza Mahkemesi
29 Eylül 2017'de adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2017'de Erkan Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Erkan Karaaslan'a ulaşılamıyor. 95 YILLIK PARTİ KARAR VEREMEDİ
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başkanlığında önceki gün 6 saat süren toplantıda, CHP partinin nasıl bir dille seçmenin karşısına çıkacağına karar vermeye çalıştı. 9 Eylül'de 95. yılını kutlayan CHP'de bazı isimler "sağın dilini kullanmalıyız" önerisi getirirken, bazı PM üyeleri, bu öneriye karşı çıkarak, CHP'nin "sol söylemleri" kullanarak başarıyı yakalayabileceğini söyledi. 4 İLDE İYİ PARTİ İLE ZORUNLU İTTİFAK
CHP'nin
elinde bulunan Tekirdağ
, Çanakkale
, Eskişehir
ve Burdur
'u elinde tutabilmesi için İyi Parti'ye ihtiyacı var. Bir önceki yerel seçimlerde kazandığı bu illerde 24 Haziran seçimlerinde büyük kayıp yaşayan CHP, belediye yönetimlerine İyi Partili isimleri dahil ederek çöküşten kurtulmaya çalışacak. Partide yapılan toplantılarda bu 4 ilin özellikle üzerinde durulurken, yaşanan oy kayıplarının nedeni de araştırılıyor.