Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi

'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 astsubay, götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 17:29
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi

'nün 'askeri yapılanması'na yönelik cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli , , Mardin, , Adana ve Mersin'de 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 10 astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el koyuldu. FETÖ'nün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a getirilerek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından 10 astsubay, sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN