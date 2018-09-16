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'nün 2 numarası 'da paketlendi mi?

ile etkin mücadele gösteren ülkelerden birisi olan , örgütün ülkedeki 27 kurumuna el koydu, Maarif Vakfı’nın faaliyetine izin verdi. Firari FETÖ’cüleri bir bir Türkiye’ye iade eden Kazakistan’ın, örgütün iki numarası ve Balkanlar imamı ’ı da paketleyip göndermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 16:34
FETÖ'nün 2 numarası Kazakistan'da paketlendi mi?

Cumhurbaşkanı 'ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. 15 Temmuz'daki alçak kalkışma sonrası FETÖ ile etkin mücadele gösteren Kazakistan, eğitim başta olmak üzere birçok alanda örgüte darbe vurdu. Eğitim adı altından terör propagandası yapılan 27 okula el konuldu. Kazakistan hükümeti bu okulların ismini de "Bilim İnovasyon Liseleri" olarak değiştirdi.

OKULLARIN YÖNETİMİ MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına büyük darbe vuran Kazakistan, Maarif Vakfı'nın (TMV) ülkelerinde faaliyet yürütüp eğitim kurumları açmasına da izin verdi.

FETÖ tuzağına karşı Maarif atağı!

TALGAR LİSESİ

Bu kapsamda 2017-18 eğitim-öğretim döneminde, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Talgar Lisesi'nin yönetimi vakfa devredildi. 350'si yatılı olmak üzere 500 öğrenci kapasiteli lise, yeni eğitim-öğretim döneminde de TMV bünyesindeki yönetici ve eğitimci kadrosuyla faaliyetini sürdürecek.

BİR BİR TESLİM EDİYOR

Bu süreçte Kazak yetkililer, FETÖ'nün kilit isimlerini de paketleyip Türkiye'ye iade etti.

Yanındaki laptopu açarak sınav sorularını gösterdi

ZABİT KİŞİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMİŞTİ

Örgüt içerisinde mahrem yapıda yer alan Donanma Komutanlığı davasının firari sanığı Zabit Kişi de Türkiye'ye gönderildi.

FETÖ'nün "iki numarası" olarak bilinen için de düğmeye basıldı. 17-25 Aralık sürecinde Kazakistan'a kaçan örgütün "Balkanlar imamı" Özcan için Kazakistan hükümetine geçtiğimiz aylarda iade yazısı yazılmıştı. Özcan'ın iadesi, Nazarbayev'in son Türkiye ziyaretinde de gündeme geldi.

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FETÖ'nün 2 numarası Kazakistan'da paketlendi mi?
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