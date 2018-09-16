FETÖ'nün 2 numarası Kazakistan'da paketlendi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birisi FETÖ oldu. 15 Temmuz'daki alçak kalkışma sonrası FETÖ ile etkin mücadele gösteren Kazakistan, eğitim başta olmak üzere birçok alanda örgüte darbe vurdu. Eğitim adı altından terör propagandası yapılan 27 okula el konuldu. Kazakistan hükümeti bu okulların ismini de "Bilim İnovasyon Liseleri" olarak değiştirdi.

OKULLARIN YÖNETİMİ MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına büyük darbe vuran Kazakistan, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ülkelerinde faaliyet yürütüp eğitim kurumları açmasına da izin verdi.

TALGAR LİSESİ

Bu kapsamda 2017-18 eğitim-öğretim döneminde, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Talgar Lisesi'nin yönetimi vakfa devredildi. 350'si yatılı olmak üzere 500 öğrenci kapasiteli lise, yeni eğitim-öğretim döneminde de TMV bünyesindeki yönetici ve eğitimci kadrosuyla faaliyetini sürdürecek.

BİR BİR TESLİM EDİYOR

Bu süreçte Kazak yetkililer, FETÖ'nün kilit isimlerini de paketleyip Türkiye'ye iade etti.

ZABİT KİŞİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMİŞTİ

Örgüt içerisinde mahrem yapıda yer alan Donanma Komutanlığı davasının firari sanığı Zabit Kişi de Türkiye'ye gönderildi.

FETÖ'nün "iki numarası" olarak bilinen Mustafa Özcan için de düğmeye basıldı. 17-25 Aralık sürecinde Kazakistan'a kaçan örgütün "Balkanlar imamı" Özcan için Kazakistan hükümetine geçtiğimiz aylarda iade yazısı yazılmıştı. Özcan'ın iadesi, Nazarbayev'in son Türkiye ziyaretinde de gündeme geldi.