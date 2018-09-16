Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ’lı teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet keskin nişancı tüfeği ele geçirilirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:57
Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi


Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; bugün merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet keskin nişancı tüfeği ele geçirilirken, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN