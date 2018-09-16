Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; bugün merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet keskin nişancı tüfeği ele geçirilirken, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU