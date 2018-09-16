İdlib düğümü Soçi’de çözülecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Rusya'nın Soçi şehrinde yarın bir araya gelecek. Basına kapalı gerçekleşmesi planlanan görüşmede, Astana
Süreci'nin dördüncü gerginliği azaltma bölgesi olan Suriye
'nin İdlib
şehri ele alınacak. Görüşmede, insani felaketin yaşanmaması için İdlib'e yönelik bir çözüm planı üzerine çalışılacağı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nın İdlib'e sevkıyatı bir taraftan sürerken diğer taraftan da insani felaketin yaşanmaması için diplomatik görüşmeler yoğunlaştırıldı. Erdoğan yarın Rus mevkidaşı Putin ile İdlib'in yol haritası için Soçi'de bir araya gelecek. Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'e yönelik bir saldırının sonuçlarının ağır olacağı ve insani krize yol açacağını belirtip siyasi çözümün gerekliliğini hatırlatacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın Putin'e "Mevcut statünün korunması önem arz etmektedir" mesajı vereceği öğrenildi. TÜRK ASKERİNİN GÜVENLİĞİ
Astana süreci kapsamında Türkiye
, İdlib'de 12 gözlem noktası bulunduruyor. İran
'ın başkenti Tahran'daki üçlü zirve sonrası Türkiye, son günlerde orada görev yapan askerlerin güvenliği için bölgeye yoğun bir şekilde sevkıyat yapmaya devam ediyor. Son olarak TSK
, Hama kuzey kırsalındaki 9. gözlem noktası olan Morek hattına ilk kez içinde tankların da olduğu bir askeri sevkıyat yapmıştı. Erdoğan-Putin görüşmesinde, orada görev yapan Türk askerlerinin güvenliğinin masaya yatırılması bekleniyor