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İran'dan 'e nükleer uyarı!

Bakanı 'den 'e uyarı geldi. Zarif, "Avrupa, yaptırımları karşısında önleyici adımlar atmazsa, İran buna karşılıksız kalmayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 12:30
İran'dan Brüksel'e nükleer uyarı!

Alman basınına konuşan Bakanı Cevad Tarif, " yaptırımlarının etkilerinin telafi edilmesi için Avrupalıların ve diğer imzacı ülkelerin harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Tarif bu etkilerin özellikle "petrol ve bankalar" konusunda görüldüğüne işaret etti.

İranlı bakan Zarif, "Avrupa bu şekilde devam ettiği takdirde İran'dan gelecek tepkiye de kendisini hazırlamalıdır" diyerek 'e mesaj gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı ülkesinin ABD Başkanı ile doğrudan görüşmeler yapmasının şu aşamada mümkün olmayacağını da dile getirdi. Zarif, "Görüşmeler için zemin bulunmuyor" ifadesini kullandı.

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İran'dan Brüksel'e nükleer uyarı!
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