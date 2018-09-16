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'da 178 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü leri, 10-14 Eylül tarihleri arasında 22 bin 142 GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında 178 aranan şahsın yakalanırken, 310 servis aracı ve bin 597 okul denetlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 23:28
İstanbul'da 178 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, okula uyum haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

235 kişi hakkında idari işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, 178 aranan şahsın yakalandığı, 310 servis aracının ve bin 597 okulun denetlendiği, 3 servis aracıyla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 947 aracın denetlendiği ve 188'i hakkında işlem yapıldığı belirtilerek, denetlenen 765 iş yerinden ikisi hakkında işlem yapıldığı, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kumar oyun masası, 12 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 716 kilogram tütün ele geçirildiği kaydedildi.

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İstanbul'da 178 kişi yakalandı
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