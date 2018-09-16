İstanbul'da 178 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, okula uyum haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

235 kişi hakkında idari işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, 178 aranan şahsın yakalandığı, 310 servis aracının ve bin 597 okulun denetlendiği, 3 servis aracıyla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 947 aracın denetlendiği ve 188'i hakkında işlem yapıldığı belirtilerek, denetlenen 765 iş yerinden ikisi hakkında işlem yapıldığı, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kumar oyun masası, 12 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 716 kilogram tütün ele geçirildiği kaydedildi.