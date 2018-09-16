Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 10:10
İthalatta gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek. Bu kapsamda, kilogram başına birim gümrük kıymeti debriyajlar için 9 dolar olarak belirlendi. Aksam ve parçalardan debriyaj diski ve baskı komplesi için 9 dolar, diğerleri için 2 dolar birim gümrük kıymeti uygulanacak.

Söz konusu ürünler, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İthalatta gözetim uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN