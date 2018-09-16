Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

MAVİ KATEGORİ'DEYDİ, ŞİMDİ SORGUDA

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Reyhanlı zanlısı Yusuf Nazik'in sorgusu devam ediyor

YENİDEN UZATILABİLİR

Nazik'in süren sorgusu kapsamında gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

SORGUDA ÖNEMLİ BİLGİLER ELDE EDİLDİ

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenilmişti.

Sorgulamanın Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi.