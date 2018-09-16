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saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı tarafından 'daki nın planlayıcısı olarak yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Nazik'in, örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenilmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 03:28
Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'de yakalanarak 'ye getirilen 'daki nın planlayıcısı 'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

MAVİ KATEGORİ'DEYDİ, ŞİMDİ SORGUDA

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, 'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Reyhanlı zanlısı Yusuf Nazik'in sorgusu devam ediyor

YENİDEN UZATILABİLİR

Nazik'in süren sorgusu kapsamında gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yakalandı

SORGUDA ÖNEMLİ BİLGİLER ELDE EDİLDİ

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenilmişti.

Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısındaki rolü deşifre ediliyor

Sorgulamanın Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi.

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı
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