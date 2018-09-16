Suikast için geldi otostopta yakalandı

PKK
'nin
Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan
'a yakın olduğu belirten terörist, suikast
için geldiği Batman
'da otostop çekerek bindiği araçta yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, PKK'nın Batman'da, üst düzey yöneticilere yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlendi. Terör örgütünün saldırı amacıyla Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalından bir teröristi kent merkezine gönderdiğini belirleyen jandarma operasyon yaptı. Söz konusu teröristin Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili otostop çekerek durdurduğu ve ilçe merkezine geldiği belirlendi. Jandarma tarafından durdurulan araçtaki şüphelinin üzerinde tabanca ve el bombası bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı ve PKK mensubu Sait İlmin olduğu tespit edildi. İlmin'in Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu belirlendi.