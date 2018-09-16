Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suikast için geldi otostopta yakalandı

için geldi otostopta yakalandı

MURAT YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Suikast için geldi otostopta yakalandı
'nin Kandil'deki elebaşlarından 'a yakın olduğu belirten terörist, için geldiği 'da otostop çekerek bindiği araçta yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, PKK'nın Batman'da, üst düzey yöneticilere yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlendi. Terör örgütünün saldırı amacıyla Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalından bir teröristi kent merkezine gönderdiğini belirleyen jandarma operasyon yaptı. Söz konusu teröristin Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili otostop çekerek durdurduğu ve ilçe merkezine geldiği belirlendi. Jandarma tarafından durdurulan araçtaki şüphelinin üzerinde tabanca ve el bombası bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı ve PKK mensubu Sait İlmin olduğu tespit edildi. İlmin'in Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suikast için geldi otostopta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN