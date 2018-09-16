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Yarın ailesine kavuşacak olan ’nin annesi: Allah Erdoğan’ı var eylesin

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yarın ailesine kavuşacak olan Umut Ali’nin annesi: Allah Erdoğan’ı var eylesin
'ın Akyaka ilçesi Küçükduran köyünde yaşayan Özmen ailesinin 50 günlük kâbusu son buluyor. Özmen çiftinin dört çocuğunun ikincisi olan 'nin sınırını geçtiği için tutuklanması 'yi harekete geçirdi. Umut Ali'nin annesi Altınay Özmen'in önceki gün, "Oğlumu kurtarırsa kurtarır" şeklindeki sözlerinden sonra somut gelişmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle Umut Ali esaretten kurtuluyor. SABAH'a konuşan anne Özmen, "Benim oğlumu Cumhurbaşkanımız kurtardı. Ona canım kurban. Allah onu var eylesin. Bir anne olarak yalvardım. 50 gündür adeta kâbus görüyorum. Oğlum inekleri otlatmaya gitti. Eve gelmeyince onu aramaya başladım. Büyük oğlum gece 23.00'te sınır karakoluna gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Yarın oğluma kavuşacağım" dedi. Baba Mustafa Özmen ise şunları söyledi: "Yaylanın yanındaki küçük dağın arkası Ermenistan sınırı. Merak edip oraya gitmiş. Askerler oğlumu alıp gitmiş. Hemşehrimiz olan Mehmet Uçum, beni arayarak yardım edeceklerini söyledi. Yarın kapısından teslim edilecek. 17 Eylül ikinci doğum günü olacak."
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Yarın ailesine kavuşacak olan Umut Ali’nin annesi: Allah Erdoğan’ı var eylesin
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