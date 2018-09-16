Yarın ailesine kavuşacak olan Umut Ali’nin annesi: Allah Erdoğan’ı var eylesin

Kars
'ın
Akyaka ilçesi Küçükduran köyünde yaşayan Özmen ailesinin 50 günlük kâbusu son buluyor. Özmen çiftinin dört çocuğunun ikincisi olan Umut Ali
'nin Ermenistan
sınırını geçtiği için tutuklanması Türkiye
'yi harekete geçirdi. Umut Ali'nin annesi Altınay Özmen'in önceki gün, "Oğlumu kurtarırsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
kurtarır" şeklindeki sözlerinden sonra somut gelişmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle Umut Ali esaretten kurtuluyor. SABAH'a konuşan anne Özmen, "Benim oğlumu Cumhurbaşkanımız kurtardı. Ona canım kurban. Allah onu var eylesin. Bir anne olarak yalvardım. 50 gündür adeta kâbus görüyorum. Oğlum inekleri otlatmaya gitti. Eve gelmeyince onu aramaya başladım. Büyük oğlum gece 23.00'te sınır karakoluna gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Yarın oğluma kavuşacağım" dedi. Baba Mustafa Özmen ise şunları söyledi: "Yaylanın yanındaki küçük dağın arkası Ermenistan sınırı. Merak edip oraya gitmiş. Askerler oğlumu alıp gitmiş. Hemşehrimiz olan Mehmet Uçum, beni arayarak yardım edeceklerini söyledi. Yarın Gürcistan
kapısından teslim edilecek. 17 Eylül ikinci doğum günü olacak."