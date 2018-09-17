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Cumhurbaşkanlığı: İnsani krizi önleyecek diplomatik girişim

Kalın, 'e ilişkin mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 22:49
Cumhurbaşkanlığı: İnsani krizi önleyecek diplomatik girişim

İbrahim Kalın, ve arasında 'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" hakkında paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attığını belirten Kalın, "Bugün yapılan anlaşmaya göre, muhalifler bulundukları yerde kalmaya devam edecek. Rusya ve Türkiye koordineli devriye gezecek. Rusya, İdlib bölgesine saldırılmaması için tedbir alacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı: İnsani krizi önleyecek diplomatik girişim
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