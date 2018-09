Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. "Türkiye'nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir" diyen Erdoğan bu anlayışla 16 yıldır eğitim-öğretimi önceliklerinin en başına çıkartarak imkânları seferber ettiklerini kaydetti.Erdoğan, "288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30'un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim öğretimde ülkemize çağ atlattık. Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak gayesiyle, maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimize, ilköğretimden üniversiteye her seviyede çok önemli destekler verdik. Yeni eğitimöğretim yılında da günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Erdoğan şunları kaydetti: "Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedeflere ulaşmak için, devletin gayretleri yanında, milletimizin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yapması şarttır. Her biri ciğer paremiz olan evlatlarımızın eğitim-öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına bu konuda çok önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz. Bu dönemde sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gereken reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini, Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.