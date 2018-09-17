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'nün finans sorumlusu tutuklandı

/'nin ' finans sorumlusu' olduğu iddiasıyla Kırşehir 'nce eşi S.D. ile birlikte aranan F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 18:38
FETÖ'nün finans sorumlusu tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / Silahlı üst düzey finans sorumlusu olduğu ileri sürülen ve eşi S.D., Kahramanmaraş'ta tutuklanan F.D., Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan F.D., 'terör örgütü üyeliği ve finans desteği' sağlamak suçlarından tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.
Tutuklu zanlıların Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasında himmet toplama ve örgüte finans sağlama organizasyonun üst çatısında yönetici-faaliyetçi pozisyonunda etkin rol oynadığı ileri sürüldü.

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FETÖ'nün finans sorumlusu tutuklandı
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