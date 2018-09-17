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’ye ait okul TMV’ye devredildi

Giriş Tarihi: 17.9.2018
FETÖ’ye ait okul TMV’ye devredildi
'nin başkenti Malabo'daki ile iltisaklı okul, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi. Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin imzaladığı anlaşmayla bu ülkedeki FETÖ okulu, yeni öğretim yılına "Maarif Malabo Koleji" adıyla ve TMV'nin atadığı okul müdürüyle başladı. Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Eğitim, Yükseköğretim ve Spor Bakan Yardımcısı Maria Jesus Ncara Owono ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Fabiola Angono Miko ile Malabo'daki "Nilüfer Uluslararası Koleji" nin TMV'ye devri anlaşmasını imzaladığı kaydedildi. Maarif Malabo Koleji, yeni müdürüyle yeni öğretim yılına başladı.
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FETÖ’ye ait okul TMV’ye devredildi
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