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'in sahibi ile ilgili flaş gelişme

’in patronu ile ilgili verilen mahkûmiyet kararı sonrası yapılan itiraz başvurusu kabul edildi. Mahkeme, yargılamanın yenilenmesine karar verirken, infazın da durdurulmasına karar verildi. Bu kararla birlikte, Öztürk’ün, 'Örgüt kurmak ve yönetmek', suçundan onanan 7 yıl 1 ay hapis cezası ve hakkındaki yakalama kararı da durdurulmuş oldu.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 16:13
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile ilgili flaş gelişme

Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

Kararda, Öztürk'ün, FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği belirtildi.

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Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile ilgili flaş gelişme
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