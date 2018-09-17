Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile ilgili flaş gelişme

Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

Kararda, Öztürk'ün, FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR…