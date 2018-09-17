Putin’le Soçi’de İdlib zirvesi

Dünya kamuoyunda sonucu merakla beklenen ve 7 yıldır süren "Suriye" meselesi üzerine diplomasi trafiği hız kesmiyor. Meseleye yönelik görüşme trafiğinin bir yenisine bugün Soçi ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan ve mevkidaşı Putin Soçi'de İdlib
'e yönelik son gelişmeleri ele alacak. İKİLİ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın bugün Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "Ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. Son 10 günde ikinci kez Suriye meselesi için yan yana gelecek Erdoğan ve Putin, bu yıl toplamda dördüncü kez baş başa görüşmüş olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Johannesburg, Ankara ve Tahran'da baş başa bir araya gelmişti. Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, başta Suriye olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda birçok kez telefonda görüştü. Bu arada dün İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi Projesi inşaatında incelemelerde bulundu.