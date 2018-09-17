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cular 'da yakalandı

'de maskeli ve silahlı girdikleri bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheli 'da yakalandı. Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 23:14
Soyguncular Bursa'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde üzerinde bulunan bir bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİN İZİ SÜRÜLDÜ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü.

Şüphelilerden ikisinin 'ya kaçtığını belirleyen polis, kentte çalışma başlattı. Polisten kaçmak için Gemlik'te iki ayrı otelde oda tutan şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı.

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BİRİ RUS, DİĞERİ ERMENİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Otel odasında yapılan aramada döviz bürosundan çaldıkları değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Soyguncular Bursa'da yakalandı
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