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'de çalışma! tek şerit kapatılacak

Son dakika haberi! Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'e kadar şerit daraltması yapılacak.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 17:52

Anadolu Otoyolu'nun ve yönünde, Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'e kadar şerit daraltmasına gidilecek.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce O-4 Otoyolu Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmada öncelikle İstanbul istikametinde şerit daraltma yapılarak, trafik akışı açık olan diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışmaların bitirilmesiyle aynı uygulama Ankara istikametinde gerçekleştirilecek.

Ekim ayı başında bitirilecek çalışmalar, gün içerisinde belirlenen kesimde tamamlanacak, gün bitiminde yol yeniden trafiğe açılacak.

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

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TEM'de çalışma! tek şerit kapatılacak
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