Turuncu listedeki terörist etkisiz

Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 14 Eylül'de düzenlenen hava operasyonunda 7 PKK
'lı etkisiz hale getirilmişti. Sızma girişiminde oldukları anlaşılan ve F-16'dan atılan akıllı mühimmatla vurulan teröristlerden birinin, sözde Basyan bölgesi tabur komutanı "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi. Terörist Akdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın listesinde 600 bin lira para ödüllü 'turuncu' kategoride aranıyordu. Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde jandarmaya ait SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin ise bu listenin 'gri' kategorisinde aranan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğu belirlendi.