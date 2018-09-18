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Son dakika: 17 ilde operasyonu: 60 gözaltı kararı

Son dakika haberi! 'da /PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 10:59
Son dakika: 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Son dakika: 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
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