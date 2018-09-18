Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD'den flaş Münbiç açıklaması

'den flaş açıklaması

öncülüğündeki karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile 'nin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasına ilişkin "Münbiç'te çok az li var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 22:51
ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Savunma Bakanlığındaki () bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan , ve 'ta devam eden karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'tan almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin DEAŞ mensubu bulunduğunu iddia etti.

MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYELER İÇİN EĞİTİM SÜRÜYOR

"ABD ile 'nin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump’a rağmen YPG’ye 200 TIR silah

"ORTAK DEVRİYELER İÇİN EĞİTİM SÜRÜYOR"

Münbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti. Münbiç yol haritası kapsamında iki ülke güvenlik güçlerinin bölgede ortak devriyelere henüz başlamadığını belirten Albay Ryan, ortak devriyeler için verilen eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

" MÜNBİÇ'TE OLMAYACAK"

"Münbiç'te YPG/ unsurları bulunup bulunmadığına" ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın 'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"Koalisyonun anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına" ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınan Albay Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatları kurtaracak bir siyasi çözümün bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine" ilişkin sorulara yanıt veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den flaş Münbiç açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN