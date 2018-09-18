Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir video klip hazırladı. Gaziler için hazırlanan klipte: Kore'de, Elb-Bab'da, Bingöl'de ve 15 Temmuz'da gazi olmuş isimler bir araya gelirken aynı ruhla, vatan, millet, bayrak aşkı ve iman şuuru ile farklı yer ve tarihlerde yaralanan gaziler yaşadıklarını ve o anları anlattılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gaziler Gününe özel video klip

"TEK AMACIMIZ VATANI KURTARMAKTI"

Demokrasi destanı yazılan 15 Temmuz Günü, Genelkurmay Başkanlığı Kavşağı'nda yaralanan kadın gazi Ayşe Emine Özyiğit, o gün her şeyi göze aldığını ifade ederek "Hiçbir şeyi düşünmedik, korkmadık, tek amacımız vatanı kurtarmaktı. Bu ruh başka." diyerek yaşadığı anları anlattı.

15 YAŞINDA KOCA YÜREK

Aynı gün vatanı kurtarmak adına mücadele veren 15 yaşındaki Demokrasi gazisi Muhammed Emin Birgün yaptığı açıklamada "Canımı bile veririm, ne canlar verildi bu vatan için sonuçta bu vatanın ekmeğini yiyoruz." Şeklinde konuşarak henüz 15 yaşında olmasına rağmen cesareti ve vatan aşkıyla duygulandırdı. 5 yıl önce Bingöl'de gazi olan Yavuz Papağan, Çanakkale ruhuna vurgu yaparak "Çanakkale'deki dedelerimiz nasıl mücadele veriyorsa bugün bizler de Güneydoğu'da, El-Bab'da, Afrin'de, 15 Temmuz'da aynı ruhla canımızın derdine düşmeden ülkemizi nasıl kurtarırız düşüncesindeyiz." İfadelerini kullandı.

El-Bab Operasyonunda 16 silah arkadaşı şehit, kendisi gazi olan Hasan Karaman, "Harekata giderken çok mutluydum çünkü şehir olan arkadaşımın öcünü almak bana nasip olacaktı" açıklamasında bulundu.

"BUGÜN BEN, YARIN BAŞKASI BAYRAK TAŞIYACAK, BAYRAK YERE İNMEYECEK"

88 yaşındaki Kore gazisi Osman Yaşar eken, Türk bayrağından hiçbir zaman ayrılmadığını, gittiği her yere Türk bayrağını da onurla taşıdığını söyleyen Osman dede " Bugün ben, yarın başkası bayrak taşıyacak, bayrak yere inmeyecek" sözleriyle duygularını aktarırken yanından bir an olsun ayırmadığı ay yıldızlı şanlı bayrağı, 15 Temmuz'da gazi olan Muhammed Emin'e teslim etti.

Videonun sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada: "Vatan, millet ve bayrak aşkıyla yazılan destanlar geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların eseridir. Tüm Gazilerimize şükranla" ifadelerine yer verildi.Gazileri anma video klibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra bakanlığın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden de izlenime sunuldu.