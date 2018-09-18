Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul ziyaretinde söylenen şarkıya eşlik etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Erkek Lisesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışını yaptıktan sonra öğrencilerle çay içerek söylenen şarkıya eşlik etti.

Erdoğan okulda sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan girdiği bir sınıfta öğrencilere doğru yönelerek, " Çocuklar, annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün, başka kimsenin elini öpmeyin. Tamam, anlaştık." şeklinde seslendi. Erdoğan ardından öğrenci ve öğretmenlerle sınıfta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan daha sonra okulun laboratuvarını da ziyaret ederek öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Erdoğan okul bahçesini dolduran öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan'a okulun yakınında bulunan bir mekanda çay ikram edildi. Burada saz çalınıp türküler okunurken Erdoğan, "Beraber Yürüdük biz bu yolarda" adlı şarkıya eşlik etti.

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