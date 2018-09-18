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Son dakika: 'ın sözde " askeri emiri" ve oğlu yakalandı

Son dakika haberi! Örgütün sözde " askeri emiri" ile örgüt üyesi oğlu 'de gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 10:49
Son dakika: DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve oğlu yakalandı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda örgütün sözde " askeri emiri" Irak uyruklu ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi gözaltına alındı.

Baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve oğlu yakalandı
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